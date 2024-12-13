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Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam’daki Emevi Camii’nde ilk cuma namazı kılınıyor. Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınacak. Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam’daki Emevi Camii’nde ilk cuma namazı kılınıyor.
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Dünya

AA, Şam'daki Mezze Askeri Hapishanesi'ndeki insanlık dışı koşulları görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye'de devrilen Baas rejiminin başkent Şam'daki Mezze Askeri Hapishanesi'ndeki insanlık dışı koşullara sahip hücreleri ve bölmeleri görüntüledi.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu, Dilara Karataş, Aynur Şeyma Asan  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
AA, Şam'daki Mezze Askeri Hapishanesi'ndeki insanlık dışı koşulları görüntüledi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Şam

8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesiyle birlikte rejim hapishanelerinde tutulan binlerce kişi serbest kaldı.

AA ekibinin görüntülerinde, başkentte devrilen Esed rejiminin askeri istihbarat birimince yönetilen Mezze Askeri Hapishanesi'nde tutulanların kişisel eşyalarının hücrelerde kaldığı dikkati çekiyor.

Tutsakların hapishane duvarlarına ayetler yazdığı, resimler ve takvimler çizdiği görüldü. Hücrelerde, yerde oyuncak bebek, tabaklar, yiyecekler de görüntülendi.

İnsanlık dışı koşullara sahip olduğu görülen hapishanede, aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 700 kişinin tutulduğu ifade ediliyor.

Hapishanedeki tek kişilik hücrelerde 6 ya da 8 tutsağın, 10 kişilik bölmelerde ise yaklaşık 80 kişinin tutulduğu öğrenildi.

Hapishanenin eski tutsaklarından Mahmut Abdülbaki Muhammed, AA muhabirine, "Burada çok zor şartlar altında yaşadık. Bize insan gibi davranmıyorlardı. Şimdi rüyada gibiyim." dedi.

Askeri hapishaneler, rejimin suç merkezleri oldu

Çöken Baas rejiminin Savunma Bakanlığına bağlı hapishanelerde on binlerce kişiye yıllarca işkence edildi.

Bu hapishaneler arasında Şam'daki Sednaya, Mezze ve Kabun ile Humus ilindeki Balone ve Tedmur işkence konusunda öne çıkarken, burada tutulan çoğu kişiden yıllarca haber alınamadı.

Silahlı grupların rejimi yıkmasının ardından cezaevlerindeki tutsaklar da kurtarılmıştı.

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