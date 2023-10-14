Dolar
27.80
Euro
29.21
Altın
1,932.86
ETH/USDT
1,551.00
BTC/USDT
26,858.00
BIST 100
8,113.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AA, İsrail ablukası altındaki Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşamıyor

Anadolu Ajansı (AA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden gelişmeleri aktaran haber ekibiyle iletişimini kaybetti.

Ekip  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
AA, İsrail ablukası altındaki Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşamıyor

Ankara

İsrail'in, Gazze Şeridi’ne yoğun bombardımanı ile enerji ve iletişim altyapısına yönelik engellemelerinin ardından, AA'nın bölgenin kuzeyindeki Gazze kent merkezinde bulunan ekibiyle güçlükle kurduğu iletişim son 3 saattir tamamen koptu.

İsrail ordusu dün, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon kişinin 24 saat içinde bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.

İsrail yönetimi bu sürenin bitiminde bölgeye daha yoğun askeri müdahalede bulunmayı planlıyor.

İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

Bölgedeki gazetecilerin durumu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 9 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Son olarak, Lübnan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırısında Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı.

Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görülmüştü.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim’den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 51 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsveç'te Hamas destekçileri polis arabasını kaçırdı" iddiasını yalanladı
AA Genel Müdürü Karagöz'den İsrail-Filistin çatışmasında gazetecilerin güvenliği için çağrı
Deprem bölgesinde 5 bin 804 büyükbaş hayvanın dağıtımına başlandı
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya son yolculuğuna uğurlandı
Mehmetçik "Ateş Serbest"te hedefleri "nokta atışı" ile imha etti

Benzer haberler

AA, İsrail ablukası altındaki Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşamıyor

AA, İsrail ablukası altındaki Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşamıyor

Gazze'de İsrail saldırılarından kaçan 35 bin kişi Şifa Hastanesine sığındı

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir günde 16 Filistinliyi öldürdü

ABD Kongre üyesi Omar, Gazze'de İsrail'in evleri terk uyarısı için "etnik temizlik" dedi

ABD Kongre üyesi Omar, Gazze'de İsrail'in evleri terk uyarısı için "etnik temizlik" dedi
BBC muhabirleri, İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu

BBC muhabirleri, İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu
Fransa, İsrail'in Gazze'deki sivilleri koruması gerektiğini bildirdi

Fransa, İsrail'in Gazze'deki sivilleri koruması gerektiğini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet