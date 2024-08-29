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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AA foto muhabirinin Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yıkımı gösteren fotoğrafı, Almanya'da bir panoya asıldı

29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
AA foto muhabirinin Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yıkımı gösteren fotoğrafı, Almanya'da bir panoya asıldı

Berlin
Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yıkımı gözler önüne seren fotoğrafı, aktivistler tarafından, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Kreuzberg semtinde bir panoya asıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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