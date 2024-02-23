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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AA, Filistin lideri Yasir Arafat'ın İsrail'in bombaladığı Gazze'deki evinde yaşanan yıkımı görüntüledi

İsrail'in 4 aydan uzun süredir bombaladığı Gazze Şeridi'nde, tarihi kimliği bulunan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Yasir Arafat'ın Gazze kentindeki evi de bombardıman ve yıkımdan nasibini aldı.

Mustafa Habbuş  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
AA, Filistin lideri Yasir Arafat'ın İsrail'in bombaladığı Gazze'deki evinde yaşanan yıkımı görüntüledi Fotoğraf: Omar Qattaa/AA

Gazze

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki noktalardan kısmen çekilmesinin ardından bölgede adeta doğal afeti andıran manzaralar ortaya çıktı.

AA ekibi, Gazze'deki kültürel miras açısından önemli yapılarından biri olan Yasir Arafat'ın 1995 ila 2001 arasında 6 yıl yaşadığı ve hatıralarıyla dolu evindeki yıkım ve tahribatı görüntüledi.

Evin kapı ve pencereleri parçalandı

Filistin Yatırım Fonunun himayesindeki ve İsrail bombardımanının ardından birçok bölümü beton yığınına dönen evin kalıntıları içine Arafat'ın fotoğrafları asıldı.

Kapı ve pencerelerinin tamamıyla parçalandığı evin, Arafat'ın aralarında bir askeri üniforması da dahil giysilerinin bulunduğu dolap, sade mobilyalardan oluşan bir yatak odası takımı ve duvarında kızı Zehva Arafat'ın çocukluk fotoğrafının asılı olduğu yatak odası tamamıyla tahrip oldu.

İsrail saldırısında yatak odasındaki perdelerin yandığı, pencerelerinin kırıldığı ve Arafat'ın yatağının üzerine beton bir sütunun düştüğü görüldü.

Filistin'in sembol ismi Arafat'ın eşi Süha'nın kullandığı ve ahşap bir çalışma masasının bulunduğu odanın da tavanı çöktü. Bu odada aynı zamanda eski Filistin lideri ve eşine ait resmi belgeler ile Arafat'ın 1994 yılında aldığı Nobel Barış Ödülü'nün bir kopyası da bulunuyordu.

Arafat'ın madalyaları yandı

İsrail bombardımanı sonucunda evin salonundaki mobilyalar parçalandı, oda tamamıyla toz ve külle kaplandı.

Arafat'ın çeşitli dönemlerde aldığı onlarca madalya, plaket ve sembolik önem taşıyan çeşitli özel eşyaları da etrafa dağılmış ve bombardıman sonucu büyük bir kısmı yanmış halde.

Yasir Arafat'ın kullandığı kişisel eşyaların büyük kısmı Ramallah'taki Mukataa Müzesi'nde sergileniyor ancak Gazze'deki evinde de hatıralarıyla bezenen çok sayıda kişisel eşyası bulunuyordu.

Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Filistin'in ilk Devlet Başkanı Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'da hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu 27 Ekim 2023'te Gazze kenti ile kuzeydeki birçok bölge ve mahalleye kara saldırıları başlatmıştı.

Aralık 2023'ten bu yana kademeli olarak Gazze kentinin kuzeyindeki bölgelerden çekilmeye başlayan ve ocak ayının başında Gazze kentindeki mahalle ve bölgelerden kısmen çekilen İsrail ordusunun dün de 27 Ekim 2023'ten bu yana konuşlandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgeler ile Gazze kentinin kuzeybatısından çekildiği bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 514 Filistinli öldürüldü, 69 bin 616 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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