Dolar
17.22
Euro
18.39
Altın
1,845.51
ETH/USDT
1,797.40
BTC/USDT
30,176.00
BIST 100
2,524.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AA ekibi Tel Rıfat'ta

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik askeri hareket hazırlığının hedefindeki bölgelerden Tel Rıfat'ı içeriden görüntüledi.

Ömer Koparan, Ethem Emre Özcan, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 09.06.2022
AA ekibi Tel Rıfat'ta Fotoğraf: Hadil Amır/AA

Azez

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alan ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı paylaşan Tel Rıfat'ta, YPG/PKK kendini gizleme taktiğini sürdürüyor.

AA'nın ilçe içindeki merkezi noktalar ve çıkışlarından çektiği görüntülerde, örgütün tepelik alanda büyük bir bayrak direğinde Beşşar Esed rejimi bayrağı dalgalandırdığı görülüyor.

Tepenin yerleşim yerlerine bakan yüzünde de taşlarla Beşşar Esed'in ismi yazıyor.

Diğer taraftan ilçe merkezinde herhangi bir rejim askeri ya da milisi fark edilmiyor.

AA'nın Tel Rıfat içinde görüştüğü çok sayıda kaynak, teröristlerin büyük bölümünün sivil giyimli olduğunu, küçük kısmının kamuflaj kıyafet kullandığını, genellikle gündüzleri evlerde ve cephe hattındaki tünel benzeri yerlerde gizlendiklerini, akşam saatlerinde de ilçeye yayıldıkları bilgisini paylaştı.

Rusya'nın hava saldırıları sayesinde ilçeyi muhaliflerden 2016'da ele geçiren YPG/PKK, binlerce mensubu ve ailesiyle ilçeye yerleşmişti. Türkiye'nin sınır ötesi harekat beklentisi nedeniyle terörist ailelerinin yarısı haziran başından itibaren rejim kontrolündeki bölgelere gitmişti.  

YPG/PKK’nın rejimle taktik yakınlaşmaları

Esed rejimi, 2012'de halk hareketleri ve silahlı direnişlerin artması üzerine, kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyinde bazı bölgeleri YPG/PKK'ya bıraktı.

Örgüt, rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksut Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

YPG/PKK, Türkiye'nin askeri harekat olasılıklarının arttığı dönemlerde, Rusya'nın teşvikiyle Beşşar Esed rejimiyle hızlı yakınlaşmalara girdi. İşgal ettiği yerleri rejim kontrolünde gibi gösterip Türkiye'yi caydırmayı denedi.

Örgüt, coğrafi hakimiyet ve siyasi otonomide ısrar ettiği için taraflar nihai anlaşmaya varamadı. İş birlikleri kısa süreli oldu.

Türkiye'nin 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında Esed rejimi milisleri Afrin'e örgüte yardıma gelmeye teşebbüs etti.

Örgüt, 2019'da Barış Pınarı Harekatı sırasında, muhaliflerin Münbiç'e gireceği esnada Rusya'nın da katkısıyla bir kısım rejim gücünü ilçeye ve cephe hatlarına alıp kontrolün rejimde olduğu görüntüsünü verdirdi.

Haseke kent merkezi ile Kamışlı ilçesinde Esed rejiminin halen askeri noktaları bulunuyor. Taraflar burada dönem dönem hakimiyet mücadelesinden kaynaklı kısa süreli çatışmalara giriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY, mayıs ayında yüzde 80 doluluk oranını aşarak 6,3 milyon yolcu taşıdı
Çubuk'ta işçi servisinin devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı
"30Altı İklim Zirvesi" yarın İstanbul'da yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan
Konya'da etkili olan sağanak ve dolu 60 bin dekar arazide hasara neden oldu

Benzer haberler

AA ekibi Tel Rıfat'ta

AA ekibi Tel Rıfat'ta

ABD, Türkiye'nin Suriye'ye operasyon konusunda geri adım atmayacağını düşünüyor

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Rusya, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Temir Üssü'ne askeri sevkiyat yaptı

Rusya, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Temir Üssü'ne askeri sevkiyat yaptı
Münbiç'te YPG/PKK’lıların elindeki ABD yapımı TOW tanksavarlar, objektiflere yansıdı

Münbiç'te YPG/PKK’lıların elindeki ABD yapımı TOW tanksavarlar, objektiflere yansıdı
Terör örgütü YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için 9 ve 10 yaşındaki iki kardeşi kaçırdı

Terör örgütü YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için 9 ve 10 yaşındaki iki kardeşi kaçırdı