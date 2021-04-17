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Dünya

AA ekibi Podgorica'daki sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelesini görüntüledi

Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) bir yılı aşkın süredir mücadele eden sağlık çalışanları, tünelin sonundaki ışığı görecekleri günü bekliyor.

Adel Omeragic,Sanela Crnovrsanin   | 17.04.2021
AA ekibi Podgorica'daki sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelesini görüntüledi

Montenegro

Çoğu oksijen tüpü ve solunum cihazına bağlı hastaları tedavi etmek için gecelerini gündüzlerine katan sağlık çalışanları, dünyayı etkisi altına alan salgının en ön safında mücadele ediyor.

Ülkenin en büyük sağlık kurumu olan Karadağ Klinik Merkezi'nin Kovid-19 bölümünü görüntüleyen AA ekibi, buradaki doktor ve diğer sağlık çalışanlarının salgınla mücadelesine tanıklık etti.

Halihazırda 140 hastanın tedavi gördüğü bölümde, sağlık personeli ile bir gün geçiren AA ekibi, aralarında hayati tehlikesi bulunanların da olduğu Kovid-19 hastalarının tedavi süreçlerini yerinde gözlemledi.

Kovid-19 bölümünde çalışan doktor Valentina Kalinic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu bölümde çalışmanın hiç de kolay olmadığını anlattı.

Diğer hastalıklara nazaran Kovid-19'un 24 saatlik gözlem gerektiren bir hastalık olduğunu anlatan Kalinic, "Hastaların durumu çok çabuk değişebiliyor yani geç kalma lüksümüz yok. Her an onların yanındayız, evde olduğumuz zamanlarda da sık sık durumları hakkında bilgi alıyoruz." diye konuştu.

"Salgın bize her şeyden önce insan olmamız gerektiğini öğretti"

Salgın döneminde doktorların birçok sorunla karşılaştığını aktaran Kalinic, Kovid-19'a yakalanınca yalnızlaşan hastalara karşı kayıtsız kalamadıklarını ifade etti.

Kalinic, "Salgın bize her şeyden önce insan olmamız gerektiğini öğretti. Biz bundan önce de aynı işi yapıyorduk ancak her gün ölümle burun buruna değildik, hastalarımız sevdiklerinden, yakınlarından bu kadar uzak kalmıyordu." dedi.

İnsanların Kovid-19 hakkında türlü hikayeler dinlediklerini belirten Kalinic, hastalığa yakalananların kulaktan dolma bilgiler yüzünden dehşete kapıldıklarını söyledi.

Kovid-19 bölümündeki hastalar arasında çok sayıda gencin de bulunduğunu hatırlatan Kalinic, hasta yakınlarının doktor ve hastalarla iletişiminin epey zor olduğunu ve şahit oldukları durumların özel hayatlarını da etkilediğini sözlerine ekledi.

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