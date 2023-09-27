Dolar
27.31
Euro
28.73
Altın
1,877.36
ETH/USDT
1,598.70
BTC/USDT
26,285.00
BIST 100
8,213.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AA ekibi, Kosova polisi ile silahlı Sırp grubun çatıştığı Banjska köyünü görüntüledi

Kosova’nın kuzeyinde 24 Eylül’de polis ile silahlı Sırp grup arasında gün boyu çatışmaların yaşandığı Banjska köyü, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Eren Beksaç  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
AA ekibi, Kosova polisi ile silahlı Sırp grubun çatıştığı Banjska köyünü görüntüledi Fotoğraf: Erkin Keçi - AA

Banjska

Çatışmaların yaşandığı 24 Eylül’den bu yana trafiğe kapalı olan köy, Kosova polisinin mühimmat arama ve mayın temizleme çalışmalarını tamamlamasının ardından ulaşıma açıldı.

Köyün girişinde Sırpların yolu kapatmak için kullandığı plakasız kamyonlar bulunurken, merkezindeki Banjska Manastırı çevresinde boş kovanlar ve çatışma izleri gözlendi.

Ayrıca, silahlı Sırp grubun Banjska Manastırı etrafında konuşlandığı evlerde ve bölgeden çıkmak için kullandıkları dağ yollarında çeşitli malzemeler bıraktıkları görüldü.

Kosova polisinin kuzey bölgesi müdür yardımcısı Veton Elshani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafiğin köy sakinleri için saldırılardan bir gün sonra açıldığını, ancak bugünden itibaren kontrolün artırıldığını söyledi.

Bölgenin büyük oranda tarandığını ve temizlendiğini belirten Elshani, “Gelecek günlerde (polisin) uzman birimler, Manastır çevresindeki bu dağlık bölgeyi mutlaka kontrol ederek orada olabilecek patlayıcıları aramaya devam edecek.” ifadesini kullandı.

Kosova polisi özel birlikleri, Bajnska köyü ve çevresinde bir süre daha nöbet tutmaya devam edecek.

Olay

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da, 24 Eylül sabahı yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 1 polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosovalı yetkililer, Banjska'da gerçekleşen operasyonda en az 4 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı
Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu
Bakan Yumaklı: Kardeş Azerbaycan'la tarımı ilgilendiren konularda da işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Isparta'da camiye ayakkabıyla giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Benzer haberler

AA ekibi, Kosova polisi ile silahlı Sırp grubun çatıştığı Banjska köyünü görüntüledi

AA ekibi, Kosova polisi ile silahlı Sırp grubun çatıştığı Banjska köyünü görüntüledi

Kosova İçişleri Bakanı, ülkenin kuzeyinde polisle çatışan Sırp grubun görüntülerini paylaştı

Sırbistan, Kosova'nın kuzeyindeki güvenliği KFOR'un sağlamasını talep ediyor

Kosova'nın kuzeyinde dün ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi

Kosova'nın kuzeyinde dün ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi
Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki saldırının Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını söyledi

Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki saldırının Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını söyledi
Kosova’nın kuzeyinde polisle çatışan 3 kişi öldürüldü

Kosova’nın kuzeyinde polisle çatışan 3 kişi öldürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet