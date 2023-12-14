AA ekibi İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne obüslerle düzenlediği saldırıları görüntüledi
İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni obüslerle vurmaya devam ediyor.
Reim
İsrail'in Gazze sınırı boyunca farklı noktalarda konuşlu bulunan obüsler karadan, savaş uçakları ve helikopterler de havadan saldırılarını sürdürüyor.
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Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İsrail ordusuna ait obüslerin Gazze'ye saldırı düzenlediği anları kayıt altına aldı.
Reim bölgesi yakınlarında bulunan obüslerin, aralıklarla Gazze Şeridi'ni vurduğu ve bombalamanın ardından bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.