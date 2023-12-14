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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AA ekibi İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne obüslerle düzenlediği saldırıları görüntüledi

İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni obüslerle vurmaya devam ediyor.

Turgut Alp Boyraz  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
AA ekibi İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne obüslerle düzenlediği saldırıları görüntüledi

Reim

İsrail'in Gazze sınırı boyunca farklı noktalarda konuşlu bulunan obüsler karadan, savaş uçakları ve helikopterler de havadan saldırılarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İsrail ordusuna ait obüslerin Gazze'ye saldırı düzenlediği anları kayıt altına aldı.

Reim bölgesi yakınlarında bulunan obüslerin, aralıklarla Gazze Şeridi'ni vurduğu ve bombalamanın ardından bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

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