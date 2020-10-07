Euro
9.28
Dolar
7.88
BIST 100
1,151.70
Altın
1,891.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da
logo
Dünya

46 yılın ardından yarın açılacak Kapalı Maraş'ta çalışmalar hızla sürüyor

KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından ilk kez yarın kademeli olarak açılmaya başlayacak Kapalı Maraş'ın içerisindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Muhammet İkbal Arslan   | 07.10.2020
46 yılın ardından yarın açılacak Kapalı Maraş'ta çalışmalar hızla sürüyor Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

Maraş'ın kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi yarın sabah itibarıyla halkın kullanımına açılıyor. Bir grup gazeteci, Maraş içerisindeki ilgili bölümlerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Maraş'ın halka açılacak ilgili bölümlerinin yarına kadar hazır hale getirilmesi bekleniyor.

Tatar'ın Ankara ziyaretindeki açıklamaları

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasıyla ilgili kararı duyururken, Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını belirtmişti. Tatar, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılırken Başbakan Tatar da incelemelerde bulunmuştu.

Son olarak Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat'ta Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da koronavirüs tedbirleri sıkılaştırılıyor
İran'da son 24 saatte 239 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden iki doktorun adı tesiste yaşatılacak
Ege Üniversitesinin Kovid-19 için aşı çalışmaları hayvan deneyleriyle sürüyor
'Genç yaştaki hastalarımı kaybettim'

Benzer haberler

46 yılın ardından yarın açılacak Kapalı Maraş'ta çalışmalar hızla sürüyor

46 yılın ardından yarın açılacak Kapalı Maraş'ta çalışmalar hızla sürüyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Kapalı Maraş çoktan açılmalıydı

Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açılıyor

BM'den 'kapalı Maraş' için tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı

BM'den 'kapalı Maraş' için tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı
Gazimağusa Belediye Başkanı Arter: Kapalı Maraş'ın açılması tarihi bir gün

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter: Kapalı Maraş'ın açılması tarihi bir gün
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzel Maraş'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzel Maraş'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz