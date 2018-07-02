Moritanya'da düzenlenen 31. Afrika Birliği (AU) Zirvesi'nin ikinci ve son gününde barış ve güvenlik meselelerinin görüşüldüğü bildirildi.

NUAKŞOT

Başkent Nuakşot'taki zirvenin ikinci gününe, 22 ülkenin devlet başkanı ve diğer ülke temsilcilerinin katıldığı kapalı toplantıyla devam edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkanlığını Sierra Leone Cumhurbaşkanı Galeos Mada Pio'nun yaptığı toplantıda, AU Barış ve Güvenlik Komiseri İsmail El-Şarki, kıtada çatışmaların ve gerginliğin yüksek olduğu yerler ile barış ve güvenliğin durumuna ilişkin bir rapor sundu.

Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Somali, Libya, Orta Afrika, Mali ve Sahel bölgesindeki çatışmaların yer aldığı raporda, bu anlaşmazlıkların giderilmesi için gerekli önlemler de sıralandı.

Raporda, silahları susturarak halklara yeniden umut vermenin ancak sürdürülebilir gelişim ve sağlam bir demokrasi ile sağlanabileceği vurgulandı.

Moritanya’nın ilk kez ev sahipliği yaptığı zirveye, 22 ülke devlet başkanı, Mısır, Cezayir, Somali ve Kamerun başbakan, Fas ve Angola da dışişleri bakanı seviyesinde katılıyor.

Afrika Birliği, 2063 yılına kadar uygulanması öngörülen ve kıtanın sosyoekonomik dönüşümünü amaçlayan "Gündem 2063" planını izliyor. Siyaset, ekonomi, hukuk, eğitim ve güvenlik gibi alanlarda reformları kapsayan plan, kıtanın 2063'te güçlü ve entegre olmuş küresel bir oyuncu olmasını hedefliyor.

Muhabir: Alaattin Doğru