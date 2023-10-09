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Dünya

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li Claudia Goldin kazandı

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı.

Salih Okuroğlu  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li Claudia Goldin kazandı

Ankara

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