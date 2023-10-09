2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li Claudia Goldin kazandı
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı.
Ankara
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