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Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrıldığını duyurdu
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Dünya

2023 Nobel Barış Ödülü İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi

2023 Nobel Barış Ödülü, kadın hakları çalışmalarından ötürü İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi.

Nuri Aydın  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
2023 Nobel Barış Ödülü İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi

Ankara

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