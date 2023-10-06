2023 Nobel Barış Ödülü İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi
2023 Nobel Barış Ödülü, kadın hakları çalışmalarından ötürü İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi.
Ankara
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