Euro
10.53
Dolar
8.69
BIST 100
1,428.92
Altın
1,870.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış törenine katılıyor.
logo
Dünya

2 Azerbaycanlı gazeteci, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti

Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Ruslan Rehimov   | 04.06.2021
2 Azerbaycanlı gazeteci, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti

Bakü

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesinde görev yapan Azerbaycanlı gazetecileri taşıyan otobüs, Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayının üzerinden geçti.

Mayının patlaması sonucu, otobüste bulunan Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) muhabir olarak görev yapan Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonunda (AZTV) kameraman olarak görev yapan Sirac Abişov hayatını kaybetti.

Olayda biri AZTV çalışanı olmak üzere, 3 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19 aşılarına ilişkin iddiaları değerlendirdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı sevkiyatı durma noktasına geldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

2 Azerbaycanlı gazeteci, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti

2 Azerbaycanlı gazeteci, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti

Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

Azerbaycan ordusu Karabağ'daki savaşta 2 bin 900 şehit verdi

Ermenistan askerleri Azerbaycan sınırını ihlal etti

Ermenistan askerleri Azerbaycan sınırını ihlal etti
Azerbaycanlı esirlere işkence yapmakla suçlanan 2 Ermeni hakim karşısına çıktı

Azerbaycanlı esirlere işkence yapmakla suçlanan 2 Ermeni hakim karşısına çıktı
İkinci Karabağ sonrası Azerbaycan-Ermenistan müzakereleri ne durumda?

İkinci Karabağ sonrası Azerbaycan-Ermenistan müzakereleri ne durumda?