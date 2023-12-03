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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

142 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'den Mısır'a geçti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 142 Türk vatandaşı ve aile yakınının, dün gece Gazze'den Mısır'a geçtiğini açıkladı.

Gökhan Çeliker  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
142 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'den Mısır'a geçti

Ankara

Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'den vatandaşlarımızın tahliyesi, dün itibarıyla tekrar başladı. 142 vatandaşımız ve aile yakını dün gece Gazze'den Mısır'a geçiş yaptılar." ifadesini kullandı.

Açıklamada, söz konusu grubun, bugün Türkiye'ye gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.

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