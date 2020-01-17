13 bine yakın sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırıları nedeniyle 13 bine yakın sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
İdlib
Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırıları nedeniyle 13 bine yakın sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Esed rejimi güçleri Halep'in batısı ve güneyine saldırıyor
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