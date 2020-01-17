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Dünya

13 bine yakın sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırıları nedeniyle 13 bine yakın sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Eşref Musa,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 17.01.2020
13 bine yakın sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

İdlib

Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırıları nedeniyle 13 bine yakın sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

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