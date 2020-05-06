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Dünya

Yemenli diplomat ülkesindeki kaostan BAE'yi sorumlu tuttu

Yemen'in Ürdün Büyükelçisi Ali el-İmrani, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) işaret ederek, ülkedeki kaosun bir Arap ülkesi tarafından desteklendiğini savundu.

Çağrı Koşak   | 06.05.2020
Yemenli diplomat ülkesindeki kaostan BAE'yi sorumlu tuttu

Yemen

Yemen'in Ürdün Büyükelçisi Ali el-İmrani, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Sokotra Adası ve Aden'deki kaos yakın bir zamana kadar saygı ve güvenle anılan bir Arap ülkesi tarafından finanse ediliyor." ifadelerini kullandı.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçlerin, Yemen hükümet birlikleriyle çatışarak güneyde sözde özerklik ilanına dair açıklama yapan İmrani, ülkedeki kaosun arkasında bir Arap ülkesinin bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu Arap ülkesi, Yemen'e yönelik saldırgan bir tutum benimsemiştir. Bu olay, Arap ülkelerinin birbirleriyle ilişkisi açısından görülmemiş bir durumdur."

Güney Geçiş Konseyinin sözde özerklik ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından açıklama yaparak, GGK'nin duyurduğu özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

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