Yemen Savunma Bakanı'nın konvoyuna saldırı: 6 ölü
Yemen'in Marib ilinde Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'nin aracının bulunduğu konvoyun geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Yemen
Yemen'de ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marib kentinin batısındaki Sirvah ilçesinde Husilerce yola yerleştirilen patlayıcı, Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'nin konvoyunun geçişi sırasında patlatıldı.
Savunma Bakanı Makdisi, saldırıdan kurtulurken, konvoydaki 6 kişi yaşamını yitirdi.
Yemen'in batısındaki Marib ilinin Sirvah ilçesi, Husilerin kontrolünde bulunuyor. Husiler, 29 Ekim 2019'da da Savunma Bakanı Makdisi'ye suikast girişiminde bulunmuş, roketli saldırıda iki asker hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.