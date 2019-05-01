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Dünya

Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçiye ait 150 zeytin ağacını kesti

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinli bir çiftçiye ait 150 zeytin ağacını kesti.

Mustafa Deveci   | 01.05.2019
Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçiye ait 150 zeytin ağacını kesti

Kudüs

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Yahudi yerleşimciler, Ramallah yakınlarındaki Burka köyünde Filistinli çiftçi İsmail Kenan'a ait zeytin bahçesine saldırdı. Yahudi yerleşimcilerin bahçedeki 150 zeytin ağacını kestiği belirtildi.

Filistinli çiftçi, iki gün önce de tarlasında çalıştığı sırada Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradığını ifade etti.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin ağaçlarını hedef alıyor. Yahudi yerleşimcilerin zeytin ağaçlarını keserek Filistinli çiftçilerin geçim kaynağına darbe vurmayı hedeflediği dile getiriliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

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