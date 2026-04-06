UAEA: İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınında askeri faaliyetler zararlı sonuçlar doğurabilir Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınında "askeri faaliyetlerin", İran, ötesindeki insanlar ve çevre için zararlı sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD ve İsrail'in saldırı düzenlediği Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, UAEA'nın, yeni uydu görüntüleri üzerinden yaptığı analize göre, Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınına saldırılar yapıldığını doğruladığı, bu saldırılardan birinin santralin çevresine sadece 75 metre mesafede gerçekleştiği kaydedildi.

5 Nisan'da alınan görüntülerin analizine göre Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin zarar görmediği aktarılan açıklamada ayrıca, UAEA Başkanı Grossi'nin görüşlerine yer verildi.

Grossi, büyük miktarda nükleer yakıt içeren ve faal bir tesis olan Buşehr'in yakınında devam eden "askeri faaliyetlerin", İran ve ötesindeki insanlar ile çevre için zararlı sonuçlar doğuran radyoaktif sızıntısına neden olabilecek ciddi bir kazaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Hedeflerin niteliğinden bağımsız olarak bu tür saldırıların nükleer güvenlik açısından gerçek bir tehlike oluşturduğunu ve durdurulması gerektiğini vurgulayan Grossi, nükleer tesislerin ve çevresindeki alanların asla hedef alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali 28 Şubat'tan bu yana 4 kez hedef alındı

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 4 Nisan sabahında ABD-İsrail saldırılarında hedef alınmıştı.

Saldırı sonucu santraldeki güvenlik personelinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 28 Şubat'tan bu yana dördüncü kez ABD-İsrail saldırılarının hedefi olmuştu.