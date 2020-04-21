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Dünya

Trump Güney Kore'nin savunma katkısı için teklif ettiği parayı yeterli bulmadı

ABD Başkanı Trump, Seul hükümetine Amerikan üslerinin maliyetine katkısını artırma çağrısıyla ilgili olarak, Güney Kore'nin yaptığı teklifi yeterli bulmadığını ve bu nedenle geri çevirdiğini söyledi.

Nuri Aydın   | 21.04.2020
Trump Güney Kore'nin savunma katkısı için teklif ettiği parayı yeterli bulmadı

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore'nin Washington'ın "muazzam hizmeti"ne karşılık olarak ABD'ye mali destek sağlaması için Güney Kore ve Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüştüğünü belirtti. 

Güney Kore'yi "çok zengin bir ulus" olarak nitelendiren Trump, "Harika bir milleti savunuyoruz. Yaptıklarımızın büyük bir yüzdesini ödemelerini istiyoruz. Adil değil." dedi.

Seul yönetiminin kendilerine "belirli bir miktar para" teklif ettiğini ancak bunu reddettiğini vurgulayan Trump, "Yani bu bir indirim meselesi değil. Kendi uluslarının savunmasına katkıda bulunacakları meselesi." ifadelerini kullandı.

Trump, çok büyük bir hizmet yaptıklarına işaret ederek "Birbirimizle harika bir ilişkimiz var ama eşit ve adil davranmalıyız." diye konuştu.

ABD'nin Güney Kore'de konuşlu 32 bin askeri bulunuyor.

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