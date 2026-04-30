Suriye’nin başkenti Şam’daki Tadamun Mahallesi'nde gerçekleşen ve "Tadamun Katliamı" olarak bilinen olayın mağdurlarından, Golan Türkmen'i Nevra İbrahim Fadıl, katliamda kaybettiği yakınları için adalet çağrısında bulunuyor.

Suriye'deki "Tadamun Katliamı"nda 7 yakınını kaybeden Fadıl adalet istiyor Suriye’nin başkenti Şam’daki Tadamun Mahallesi'nde gerçekleşen ve "Tadamun Katliamı" olarak bilinen olayın mağdurlarından, Golan Türkmen'i Nevra İbrahim Fadıl, katliamda kaybettiği yakınları için adalet çağrısında bulunuyor.

Emced Yusuf tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen katliamda yakınlarından 7 kişiyi kaybeden Fadıl, Yusuf’un akrabalarını öldürdüğü videoları izledikçe kahrolduğunu dile getirdi.

Golan Türkmenlerinden Nevra İbrahim Fadıl, AA muhabirine 2011 yılında yerlerinden edildiklerini ancak katliamın dehşetini yıllar sonra yayımlanan görüntülerle öğrendiklerini anlattı.

Videoda kayınbiraderine yapılan işkenceye tanık olduklarını söyleyen Fadıl, "Videoda Emced, kayınbiraderime 'Korkma, yanındayım, beraberiz' diyerek güven veriyor. Ardından 'Şimdi atla' dediği anda onu vurduğu görülüyor. Bu görüntüleri her izlediğimizde kalbimiz yeniden yanıyor." ifadelerini kullandı.

Akrabalarının yıllarca hapiste olduğunu sanarak umutla beklediklerini anlatan Fadıl, şöyle devam etti:

"Kayınvalidem son nefesine kadar iki oğlunun hapisten çıkmasını bekledi ama onları göremeden hayatını kaybetti. Kayınvalidemin kardeşi de aynı şekilde, çocukları ve eşi, Emced Yusuf tarafından öldürüldü."

Fadıl, Emced Yusuf’un emniyet güçleri tarafından yakalanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Emced’in yakalanmasıyla Suriye’de herkes sevindi. Bizim ilk isteğimiz, şehitlerimizin çıkarılarak şehitler mezarlığına defnedilmesi." dedi.

Tadamun Mahallesi’nde çok sayıda ailenin benzer acıyla adalet beklediğini hatırlatan Fadıl, "Yıllarca kendimizi hapisteler diye avuttuk ama onları çukurlara atıp yaktılar. Bu hangi dinde, hangi vicdanda var?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Katliamın faili olduğu belirtilen devrik Esed rejiminin eski istihbarat görevlisi Emced Yusuf, Suriye İçişleri Bakanlığı güçlerince 24 Nisan'da yakalanmıştı.

Tadamun Katliamı

Devrik lider Beşşar Esed rejim güçlerinin 16 Nisan 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamun Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğüne ilişkin görüntüler, ilk kez 2022'de ortaya çıkmıştı.

Bazı uluslararası basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan görüntülerde, yüzü açıkça görünen Esed rejiminin istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülmüştü.

Ekim 2023'te katliamın faili Yusuf'un hala askeri üste çalıştığı ortaya çıkmış, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, aynı yıl Yusuf ve ailesine ABD'ye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.