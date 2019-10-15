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Dünya

Sadr'dan Kerbela yürüyüşünde 'ABD ve İsrail karşıtı slogan atın' çağrısı

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Erbain etkinliği kapsamında Kerbela’ya yürüyenlere, "ABD ve İsrail karşıtı slogan atma" çağrısı yaptı.

Haydar Karaalp   | 15.10.2019
Sadr'dan Kerbela yürüyüşünde 'ABD ve İsrail karşıtı slogan atın' çağrısı

Bağdat

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Erbain için Kerbela’ya yürüyenler, kefen giyin ve Irak bayrağı taşıyın. 'Amerika’ya hayır', 'İsrail’e hayır' sloganı atın." ifadelerini kullandı.

Şii lider, yürüyüş esnasında ayrıca yolsuzluk karşıtı sloganlar atılması çağrısında da bulundu.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.

Bu sene 19 Ekim'e rastlayan Erbain törenlerine katılmak için dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Şiiler, her yıl olduğu gibi Irak'ın Kerbela kentine gidiyor.

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