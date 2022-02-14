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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı ile güvenlik garantileri konusunda anlaşmak için şans var

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkeleriyle güvenlik garantileri konusunda anlaşmak için şansın olduğunu söyledi.

Dmitri Chirciu   | 14.02.2022
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı ile güvenlik garantileri konusunda anlaşmak için şans var

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova'da görüştü.

ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri konusunda 25 Ocak'ta yanıt aldıklarını anımsatan Lavrov, bu yanıtların kendilerini tatmin etmediğini ve Rusya'nın güvenlikle ilgili endişelerinin dikkate alınmadığını vurguladı.

Söz konusu cevapları analiz ettiklerini belirten Lavrov, "Bunlara taslak yanıtımız, 10 sayfada formüle edildi." dedi

Batı ülkelerine, daha önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile ilgili mektup gönderdiğini hatırlatan Lavrov, bu mektuba da "olumsuz" yanıt aldıklarını belirtti.

Lavrov, şunları kaydetti:

"Mevkidaşlarımdan kimse mektubuma cevap vermedi. Sadece iki küçük kağıt aldık. Biri, memur Stoltenberg'dan (NATO Genel Sekreteri), diğeri de memur Borrell'den (Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi) geldi. Bu cevaplarda, 'endişelenmeyin, diyaloğu devam ettirmeliyiz, Ukrayna etrafındaki gerilimin azaltılması önemlidir' gibi ifadeler yer alıyor. Bu yüksek düzeyde kabul edilen normun ihmalidir."

Bakan Lavrov, bu mektuba tüm ülkelerden yanıt almaya gayret edeceklerini söyledi.

"Batı ülkeleriyle güvenlik konusunda anlaşma şansı var"

Putin'in "Batılı ortaklar ile güvenlik konularında anlaşmak için şans var mı?" sorusunu yanıtlayan Lavrov, "Dışişleri Bakanı olarak şansın her zaman olduğunu belirtmeliyim." ifadesini kullandı.

Lavrov, bu aşamada konuyla ilgili temasların sürdürülmesinden yana olduğunu vurguladı.


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