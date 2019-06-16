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Dünya

Pençe Harekatı'nda 76 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde toplam 76 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 16.06.2019
Pençe Harekatı'nda 76 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde toplam 76 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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