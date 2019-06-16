Pençe Harekatı'nda 76 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde toplam 76 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde toplam 76 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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