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Dünya, Koronavirüs

New York'a seyahat edenlere '14 gün karantina' çağrısı

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Dr. Deborah Birx, New York'a seyahat eden herkesin kendini 14 gün karantinaya alması çağrısında bulundu.

Dildar Baykan   | 25.03.2020
New York'a seyahat edenlere '14 gün karantina' çağrısı

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Dr. Deborah Birx, New York'taki virüs vakalarının yoğunluğuna dikkat çekerek, son günlerde kente seyahat eden herkesin kendini 14 gün karantinaya alması çağrısında bulundu. 

Birx, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

New York kentindeki vakaların şu an en büyük endişe kaynakları olduğunu kaydeden Birx, "ABD'deki vakaların yüzde 56'sı New York kenti ve çevresinde." dedi.

Beyaz Saray'ın yayımladığı rehberdeki adımların dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan Birx, "Vaka oranını dikkate alırsak, son günlerde New York'a seyahat etmiş herkes, burada virüs kapmış olabilir. Bu nedenle son günlerde bu şehre giden herkes, şu an her neredelerse virüsü başkalarına bulaştırmamak adına kendilerini 14 gün karantinaya almalıdır." ifadesini kullandı.

"Tünelin sonunda ışık var"

Öte yandan Başkan Trump, gün içinde Fox TV'de yaptığı, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim." açıklamasını bir kez daha tekrar etti.

Paskalya'ya kadar virüsün yenileceği fikrine görev gücündeki doktorların katılıp katılmadığı sorusuna ise Trump, "Belki de ülkede bazı bölgelerdeki insanlar işine döner." yanıtını verdi.

ABD'de Kovid-19 vakalarının ve ölümlerinin her geçen gün daha da artmasına rağmen Trump, virüs konusunda ciddi yol kat ettiklerini savundu.

Trump, "Şu andaki amacımız virüse karşı alınan önlemleri gevşeterek, insanları işlerine geri döndürmek. Bu görünmez düşmana (Kovid-19) karşı verdiğimiz tarihi savaşta, sona geliyoruz. Tünelin sonunda ışık var." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütünden, "virüsün yeni merkezi ABD olabilir" uyarısı

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı son rakamlara göre ABD'de vaka sayısı 46 bin 481'e, ölü sayısı 593'e çıkmıştı.

New York ise ülkede vaka sayılarının en çok olduğu eyalet konumunda. New York'taki 23 bin 230 vakanın 13 bin 119'u New York şehri içinde bulunuyor.

ABD, vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'dan sonra 3. sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü de ABD'nin, Kovid-19 salgınının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu.

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