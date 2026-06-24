Netanyahu'nun Suriye ve Lübnan'daki gelişmeleri ele almak üzere güvenlik kabinesini topladığı bildirildi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ordusunun güney bölgelerini işgal altında tuttuğu Lübnan ve Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi.