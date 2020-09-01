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Dünya

Macron, Lübnan'a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin ekim ayının ortalarında Lübnan'a destek için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Hacer Başer   | 01.09.2020
Macron, Lübnan'a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Beyrut

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'nda patlamanın yaşandığı bölgeyi ziyaretinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Lübnan makamlarının oynaması gereken rolün varlığına dikkati çeken Macron, bu ülkeye yardımların da süreceğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

"Koordinasyona ihtiyaç var. Şeffaflık ve bilgi alışverişi konusunda sorun olduğunu düşünüyorum. Çabaları birleştirmek için BM platformunda çalışmak gerek. Ve yardımlar takip edilmeli."

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından dün Lübnan'a ikinci ziyaretini gerçekleştiren Macron, bu sabah da Lübnan Devleti'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmış ve bu kapsamda Beyrut'un kuzeyinde Lübnan sediri dikmişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve hükümetin istifası

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı'nda patlamaya tepki olarak düzenlenen protesto eylemlerinin ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini dün Mustafa Edib'e vermişti.

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