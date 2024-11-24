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Dünya

Lübnan resmi haber ajansı: İsrail, ülkede uluslararası yasaklı fosfor bombası kullanmayı sürdürüyor

İsrail ordusunun, güneydeki Hıyam beldesini ele geçirmek amacıyla saldırılarına devam ederken El-Mari Köyü çevresindeki Lübnan ordusuna ait kontrol noktası yakınını fosfor bombalarıyla vurduğu bildirildi.

Hamdi Yılmaz, Hamdi Yıldız  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Lübnan resmi haber ajansı: İsrail, ülkede uluslararası yasaklı fosfor bombası kullanmayı sürdürüyor

İstanbul

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefr Şuba Hıyam beldesi, Rahibat Mahallesi, Numeyriyye ile Şarkiyye arası, Mefdun, Şukin, Haruf ve Cebel Ahmar gibi bazı bölgelere saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusu ayrıca gece boyunca El-Mari Köyü çevresindeki Lübnan ordusuna ait kontrol noktasının yakınını fosfor bombalarıyla vurdu.

Stratejik öneme sahip olması sebebiyle Hıyam beldesinin çevresinde İsrail güçleri ile Hizbullah mensupları arasında yoğun çatışmalar yaşandığı ifade ediliyor.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hıyam beldesinin doğusunda bulunan bir grup İsrail askerinin roket atışlarıyla vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılara başladığı andan itibaren özellikle ülkenin güneyindeki birçok bölgede fosfor bombası kullanmıştı.

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