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Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Filistinlilerin vatandaşlığa alınmasına karşı

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Filistinlilerin vatandaşlığa kabul edilmesi yönündeki her türlü adımı reddettiğini belirtti.

Wassim Samih Seifeddine,Said İbicioğlu   | 14.06.2019
Lübnan Cumhurbaşkanı Filistinlilerin vatandaşlığa alınmasına karşı

Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Filistinlilerin vatandaşlığa kabul edilmesi yönündeki her türlü adımı reddettiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn, Fransa'nın Alpes-Côte d'Azur (Fransız Rivierası) bölgesi Meclis Başkanı Renaud Muselier ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Suriyeli ve Filistinli mülteciler konusunun ele alındığı görüşmede Avn, Suriyelilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini söyleyerek Filistinlilerin vatandaşlığa alınması yönündeki her türlü adımı da reddettiklerini ifade etti.

"Suriye krizi uzun yıllar sürebilir. Bu nedenle bu krizin siyasi olarak çözüme kavuşmasını bekleyemeyiz." diyen Avn, Lübnan'ın, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri yönündeki isteğinin anlayışla karşılanması gerektiğini kaydetti.

Muselier de ülkesinin Lübnan ile olan güçlü ilişkilerine dikkati çekerek Lübnan'daki istikrar ve ekonomik canlılığı desteklemek için Beyrut yönetiminin yanında olduklarını ifade etti.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

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