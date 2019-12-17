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Dünya

Libya'da hükümete bağlı birlikler, Hafter güçlerinin saldırısını püskürttü

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un güneyine düzenledikleri saldırıyı püskürttü.

Ali Semerci   | 17.12.2019
Libya'da hükümete bağlı birlikler, Hafter güçlerinin saldırısını püskürttü

Trablus

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un güneyine düzenledikleri saldırıyı püskürttü.

UMH'nin Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un güneyinde iki noktaya saldırı düzenlediğini söyledi.

Mecei, Hafter güçlerinin saldırısında her türlü silahın kullanıldığını ancak hükümet güçlerinin saldırıyı püskürtmeyi başardığını ifade etti.

Sözcü Mecei, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

"Hafter güçleri Sirte'yi paralı askerlerin merkezi yapmaya çalışıyor"

Öte yandan Sirte'yi Koruma ve Güvenliğini Sağlama Gücü Sözcüsü Taha Hadid yaptığı yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'un 450 kilometre doğusundaki Sirte kentini yabancı paralı askerlerin merkezi yapmaya çalıştığını savundu.

Hadid, Hafter ile paralı askerlerine karşı teyakkuz halinde olduklarını ve kenti onlara bırakmayacaklarını vurguladı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.

Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 7 kentte seferberlik ilan edilmişti.

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