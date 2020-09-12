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Dünya, Libya

Libya ordusu 'Kaniyat' milislerinden 13 kişiyi yakaladı

Libya ordusu, 5 Haziran'da ele geçirdiği Terhune şehrinde, darbeci Halife Hafter saflarında yer alan ve ülkede çok sayıda insan hakları ihlallerinde adı geçen "Kaniyat" milislerinden 13 kişiyi yakaladığını duyurdu.

Mücahit Aydemir   | 12.09.2020
Libya ordusu 'Kaniyat' milislerinden 13 kişiyi yakaladı

Trablus

Libya ordusu, 5 Haziran'da ele geçirdiği Terhune şehrinde, darbeci Halife Hafter saflarında yer alan ve ülkede çok sayıda insan hakları ihlallerinde adı geçen "Kaniyat" milislerinden 13 kişiyi yakaladığını duyurdu.

Libya ordusunun, Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonunun basın biriminden yapılan açıklamada, Hafter yanlısı "Kaniyat" milislerinden 13 kişinin Terhune'nin El-Havatim bölgesinde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan Kaniyat unsurlarının, Hafter'in Nisan 2019'da Trablus'a başlattığı ve 14 ay süren saldırıları sırasında cinayet ve insan kaçırma suçlarına karıştığına dikkat çekildi.

Kaniyat milislerinin Terhune'deki ihlalleri

Libya’da diktatörlüğe ulaşmak isteyen Hafter'in müttefiki Kaniyat, El-Kani ailesinden Abdurrahim el-Kani tarafından 5 kardeşiyle birlikte Terhune kentinde özel bir milis gücü olarak kurulmuştu.

Kaniyat, Terhune'ye hakim olduğu dönemde rakip gördüğü veya muhalif saydığı aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla ve insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

Terhune, Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanılıyordu.

Libya ordusunun 5 Haziran'da Terhune'yi Kaniyat milislerinden kurtarmasının ardından, şehirde bugüne kadar onlarca ceset çıkarıldı, en az 11 toplu mezar bulundu.

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