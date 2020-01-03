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Dünya

Libya’nın başkentindeki tek sivil havalimanında uçuşlar yeniden başladı

Libya'da darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırıları nedeniyle uçuşların durduğu başkent Trablus'taki tek sivil havalimanı Mitiga'da seferler yeniden başladı.

Enes Canlı,Halime Afra Aksoy   | 03.01.2020
Libya’nın başkentindeki tek sivil havalimanında uçuşlar yeniden başladı

Trablus

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) Mitiga Havalimanı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, roket saldırısı nedeniyle birkaç saat askıya alınan uçuşların yeniden başladığı belirtildi. 

Libya’nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki ticari uçuşlar, darbeci General Halife Hafter milislerinin roket saldırıları nedeniyle sabah saatlerinde durdurulmuştu.

Ülkenin doğusundaki darbeci milis lideri Hafter’e bağlı güçlerin bölgeye yönelik saldırılarında, Mitiga Havalimanı'na dün gece roket isabet ettiği bildirilmişti.

Mitiga Havalimanı, 3 ay kapalı kaldıktan sonra 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.

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