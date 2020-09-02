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Dünya

Kushner'den 'İsrail'le normalleşmek isteyen başka bir ülkenin daha olduğu' iddiası

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, BAE'den sonra aylar içinde bir başka Arap ülkesinin daha İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayabileceğini iddia etti.

İdiris Okuduci   | 02.09.2020
Kushner'den 'İsrail'le normalleşmek isteyen başka bir ülkenin daha olduğu' iddiası

İstanbul

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, BAE'nin resmi ajansı WAM'a İsrail'in BAE ile anlaşması ve Arap ülkelerinin İsrail ile kuracağı olası normalleşme ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. 

BAE'den sonra 4'üncü bir Arap ülkesinin daha aylar içinde İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayabileceğini ileri süren ancak isim vermeyen Kushner, "Açıkçası her şey yaşanabilir. Ancak gerçek olan şu ki birçok insan BAE'nin yaptığına imreniyor." dedi.

"22 Arap ülkesinin bir gün İsrail ile normalleşeceğine inanıyor musunuz?" şeklindeki soruya Kushner, "Yüzde 100" yanıtını verdi.

BAE ile varılan anlaşma çerçevesinde şu an için İsrail'in ilhak planı ile o bölgelere yönelik yasaların askıya alındığını söyleyen Kushner, "Gelecekte eminim ki (ilhak) üzerinde görüşmeler yapacağız ancak yakın gelecekte değil." ifadelerini kullandı.

Kushner, dün İsrail ve ABD'li ortak bir heyetle, İsrail-BAE arasındaki normalleşme anlaşmasını görüşmek üzere Tel Aviv'den direkt olarak ilk defa ticari bir yolcu uçağıyla Abu Dabi'ye gitmişti.

İsrail ve ABD'li heyet, 2 gün süren Abu Dabi'deki resmi temaslarının ardından İsrail'e dönmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

BAE, 29 Ağustos'ta, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşması kapsamında, Tel Aviv'e uygulanan boykot kararının lağvedildiğini duyurmuştu.

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