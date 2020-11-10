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Dünya

İsrailli gazeteci: İsrail'den Sudan'a ilk resmi ziyaret bu hafta

ABD'nin ara buluculuğunda varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail'den Sudan'a ilk resmi ziyaretin bu hafta yapılacağı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 10.11.2020
İsrailli gazeteci: İsrail'den Sudan'a ilk resmi ziyaret bu hafta

Kudüs

ABD'nin ara buluculuğunda varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail'den Sudan'a ilk resmi ziyaretin bu hafta yapılacağı bildirildi.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın muhabiri Amichai Stein sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasının ardından İsrail'den ilk kez resmi bir heyetin bu hafta Sudan'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Ziyarete katılacak İsrailli yetkililerin kimlerden oluşacağına dair bilgi vermeyen Stein, heyette sınırlı sayıda kişinin yer alacağını kaydetti.

Habere ilişkin İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.



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