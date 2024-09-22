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Dünya

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi

İsrail'in başkent Beyrut’un Dahiye bölgesine 20 Eylül'de düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği bildirildi.

Enes Canlı  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi

Kudüs

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu saldırıda 8 kişinin daha yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıya uğrayan bina ve çevrede enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ve ölenler arasında kimlikleri henüz belirlenmeyenlerin bulunduğu aktarıldı. Kimlik tespiti için cesetlerden DNA örnekleri alındığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 37’ye yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan'da çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve cuma günkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısı 84'e yükseldi.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı'nın çatışmaları şiddetlenerek devam etti

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ve çevresine düzenlediği roket saldırıları gece boyunca devam ederken, İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları başlattığını açıkladı.

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket saldırıları sabah saatlerinde de devam etti. İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ve çevresinde saldırı alarmları çaldı.

Sosyal medyada, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin atılan mühimmatlara doğru ilerlediği, havada patlamalar oluşturduğu görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'e doğru gece boyunca 115 kadar füze atıldı.

İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin roketlerin çoğunluğunu engellediğini ancak Hayfa yakınlarındaki Kiryat Biraik ve Aşağı Celile bölgesinde yerleşim yerine isabet ettiğini bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Kiryat Bialik bölgesine isabet eden roket nedeniyle üç kişinin yaralandığını ifade etti. Bölgede evlerde ve araçlarda hasar oluştu.

Lübnan Hizbullahı da yaptığı yazılı açıklamalarla, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak, Fadi-1 ve Fadi-2 tipinde füzelerle Hayfa yakınlarındaki Ramat David isimli hava üssü ve buradaki bir savunma sanayi şirketi merkezini hedef aldığını kaydetti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü noktalara hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Öte yandan, İsrail ordusu, gece saatlerinde Irak'tan atılan bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.

İsrail ordusu güvenlik uyarılarını güncelledi

İsrail iç cephe komutanlığı, Hayfa kentinden itibaren dün akşam saatlerinde yaptığı güvenlik uyarılarını daha da sıkılaştırdı.

Talimatlara göre, bu bölgelerde eğitime ara verildi, açık alanlarda 10, kapalı alanlarda sığınak bulunması durumunda 100 kişiden fazla toplanmalar kısıtlandı. İş yerlerinin yakınlarında güvenli bir sığınak bulunması halinde çalışmaların devam edebileceği bildirildi. Bu bölgelerdeki tüm plajlar kapatıldı.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında gerilimin zirveye tırmanmasının ardından çatışmalar, 21 Eylül Cumartesi günü boyunca karşılıklı devam etmişti.

Lübnan Hizbullahı gece saatlerinde Hayfa kenti ve çevresine 20 kadar roketle saldırı düzenlemişti. Hizbullah, roketlerle daha önceden İsrail içine sızarak havadan görüntülerini kaydettiği Hayfa yakınlarındaki Ramat David askeri hava üssünü hedef aldığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun, Beyrut’a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 76 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak vermesine karşı uyarı yapıyor.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenliyor

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güney kesimlerindeki birçok bölgeye hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, gece saldırılarının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren Nebatiye kentine bağlı Ayn Kana, Cibaa beldeleri İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

İsrail, ülkenin güneyindeki sınıra yakın bölgede yer alan Litani Nehri boyunca Ayta Şaab, Hayyam, Curmuk beldelerine hava saldırıları düzenledi. Aynı bölgeler, İsrail topçuları tarafından da gece boyunca bombalandı.

Suluki Vadisi çevresi İsrail savaş uçakları tarafından vurulurken eş zamanlı olarak Ramiye beldesine İsrail tarafından ağır otomatik silah atışları yapıldı.

Doğu Zotar ve Deyr Suryan beldeleri arasındaki bölge gece saatlerinde İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Güneydeki Nebatiye bölgesinde bulunan Ensar beldesine atılan 3 füze, bölgede büyük sarsıntıya yol açtı.

Söz konusu saldırılardaki can kaybı, yaralanma ya da hasara yönelik henüz bilgi verilmedi.

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