İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine bugün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e ulaştı.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine bugün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e ulaştı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesini hedef aldı.

Sağlık Bakanlığı, Deyr Kanun en-Nehr'e düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında Nebatiye kent merkezine düzenlenen saldırıda 4, kente bağlı Kefer Sir beldesinde ise 5 kişinin öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun ayrıca Sur kentine bağlı Hanavay beldesine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda bir evin hedef alınması sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Nebatiye kentindeki tarihi Saray Mahallesi'nin de hava saldırısıyla hedef alındığı, dükkanlar, eski bir cami ve tarihi konutların bulunduğu bölgede büyük yıkım meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan İsrail topçularının Mercayun bölgesindeki Arid Dıbin çevresini bombaladığı, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Tebnin beldesi ile Batı Bekaa'daki Libaya beldesinin de hava saldırılarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan’ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda Haruf'ta 1 ve Furun'da 1 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, Lübnan'da halka ekmek dağıtımı hazırlığı yapanları hedef aldı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Haruf beldesinde belediyeye ait bir aracı hedef aldığı saldırıda, halka ekmek dağıtımı hazırlığı yapan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), sabah saatlerinde Nebatiye kentine bağlı Haruf beldesinde belediye binası yakınında bulunan belediyeye ait aracı füze ile hedef aldı.

Saldırıda, beldede halka ekmek dağıtımı için hazırlık yapan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 belediye meclis üyesi yaralandı.

Bunun yanı sıra, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye'ye bağlı Furun beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıyla eş zamanlı olarak İsrail savaş uçakları da Furun beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı Şehhabiye beldesi ile Cizzin bölgesindeki Reyhan Tepeleri'ni vurdu, Mercayun ilçesindeki Arid Debbin bölgesi ve Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beyt Yahun beldesi ise topçu atışlarıyla hedef alındı.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 42'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda kaydedilen ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 42'ye, yaralı sayısı 9 bin 301'e ulaştı.

Lübnan resmi ajansı: İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çiftçileri fosfor bombalarıyla hedef aldı

Bunun yanı sıra, Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Sur ilçesine bağlı Mansuri beldesi yakınlarında tarlalarda karpuz toplayan çiftçileri 3 fosfor bombasıyla hedef aldı.

Bombaların çiftçilerin yakınına düştüğü, çiftçilerin bölgeden uzaklaştığı ve saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi yaralandı

Haaretz gazetesinin haberinde, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın Misgav Am yerleşimine İHA saldırısı gerçekleştirdiği ve 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah saldırısının birliklerini hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada, askerler arasında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Lübnan'a gün içinde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Kefer Sir beldesinde "Kamiha" ailesine ait evi hedef aldı.

Saldırıda aynı aileden ikisi kadın 4 kişinin yaşamını yitirdiği, evin de tamamen yıkıldığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a gün içinde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'da 12 belde için yeni saldırı tehdidi

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'da sivilleri göçe zorlayan saldırı tehditlerini sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tora, Yukarı Nebatiye, Habbuş, Bazuriyye, Tayr Diba, Kefer Huna, Ayn Kana, Lebaya, Cebşit, Şehhabiyye, Burc Şemali ve Homin beldelerini hedef alacağını duyurdu.

Adraee, söz konusu beldelerdeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.