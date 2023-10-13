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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

Safiye Karabacak  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti

Kudüs

İsrail'in kısıtlamalar getirdiği Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazı kılabildi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi.

İsrail'in kısıtlamaları dolayısıyla sadece 5 bin Filistinli cuma namazını kılabildi. Cuma namazının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail polisi yaklaşık on kişilik bir grupla Mescid-i Aksa avlusundaki Kubbetu's Sahra'nın Camisi'nin yanında namaz boyunca bekledi.

Herhangi bir olayın yaşanmadığı Aksa'da cuma namazının ardından Kıble Mescidi'nden tekbir sesleri yükseldi.

Hutbede ise İsrail saldırıları dolayısıyla Gazze Şeridi'nde yaşanan duruma dikkat çekilerek, Arap ve İslam alemine Filistinlilerin yanında yer alma çağrısı yapıldı.

Öte yandan İsrail güçleri Eski Şehir'in Aksa'ya çıkan yollarında yoğun güvenlik önlemleri alırken, Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinli gençleri tartakladı.

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