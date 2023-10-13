İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.
Kudüs
- İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki 1,1 milyon Filistinliden güneye geçmelerini istedi
- Batı medyası yalan haberlerle kamuoyunu Gazze'deki katliama karşı duyarsızlaştırıyor
- Fransa'ya göre, İsrail'in operasyonları temel insani yardıma erişimi engellememeli
- Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk uçak Mısır'a iniş yaptı
İsrail'in kısıtlamalar getirdiği Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazı kılabildi
Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi.
İsrail'in kısıtlamaları dolayısıyla sadece 5 bin Filistinli cuma namazını kılabildi. Cuma namazının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
İsrail polisi yaklaşık on kişilik bir grupla Mescid-i Aksa avlusundaki Kubbetu's Sahra'nın Camisi'nin yanında namaz boyunca bekledi.
Herhangi bir olayın yaşanmadığı Aksa'da cuma namazının ardından Kıble Mescidi'nden tekbir sesleri yükseldi.
Hutbede ise İsrail saldırıları dolayısıyla Gazze Şeridi'nde yaşanan duruma dikkat çekilerek, Arap ve İslam alemine Filistinlilerin yanında yer alma çağrısı yapıldı.
Öte yandan İsrail güçleri Eski Şehir'in Aksa'ya çıkan yollarında yoğun güvenlik önlemleri alırken, Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinli gençleri tartakladı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.