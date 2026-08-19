İsrail polisi, gözaltına aldığı Filistin Kudüs İşleri Bakanı El-Avar'ı serbest bıraktı

Bakanlık bürosundan bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Filistinli Bakanı herhangi bir gerekçe göstermeksizin evinde gözaltına aldığını belirtti.

Filistinli yetkili, El-Avar'ın birkaç saat sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

Bakanın gözaltına alınma gerekçesine dair İsrail makamlarından da herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Kudüs Valiliği ise Bakanı Eşref el-Avar'ın kefaletle serbest bırakıldığını aktardı.

İsrail makamları, geçen yıl Bakan El-Avar'a Batı Şeria'ya giriş yasağı getirmiş, karar daha sonra tekrar uzatılmıştı.

İsrail hükümeti, Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait sportif, sosyal, siyasi ve ekonomik faaliyetlere yönelik kısıtlamalarını artırmıştı.

Kudüs İşleri Bakanlığı'nın merkezi işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan er-Ram beldesinde yer alırken, Filistin hükümetinin toplantıları Ramallah şehrinde gerçekleştirilmektedir.