İsrail ordusunun Tulkerim kentindeki saldırılarında ölen 8 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim ve Nur Şems Kamplarında düzenlediği saldırılarda ölen 8 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.
Ramallah
İsrail askerlerinin kurşunuyla öldürülen Filistinlilerin naaşları Sabit Sabit Hastanesi'nden alınarak, kent mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine binlerce Filistinli katıldı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Tulkerim'deki saldırıları sonucu ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği, İsrail askerlerinin kentin Kaffin beldesinde öldürdükleri bir kişinin naaşına el koyduğu belirtilmişti.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde iki gün süren ve 9 Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarının ardından bölgeden çekilmişti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in salı günü sabah saatlerinde Tulkerim kenti ve kamplarına yönelik saldırılarının başlamasından bu yana kentte 9 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.