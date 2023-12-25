İsrail ordusu Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu
Hizbullah da Lübnan'ın güneyinden İsrail'e iki yeni saldırı gerçekleştirdi.
Nebatiye/Kudüs
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Odeyse ve Hula beldesinin çevresini ağır topçu atışları ile hedef aldı.
İsrail'in ayrıca Hunin ve Ayta eş-Şaab beldelerinin çevresini de yine topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre Kefr Kella beldesindeki bazı hedefler de vuruldu ve bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada ise Yarun beldesinin gece saatlerinde topçu ateşiyle hedef alınmasından sonra Lübnan'ın güneyindeki bölgelere yeniden saldırı düzenlendiği belirtildi.
Savaş uçaklarının gece ve sabah saatlerinde Hizbullah'ın bazı hedeflerine hava saldırısı düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırı kapsamında Hizbullah'ın askeri binalarının ve operasyonel altyapısının hedef alındığı kaydedildi.
Ordudan yapılan bir diğer açıklamaya göre ise dün akşam Lübnan topraklarından sınırdaki Avivim bölgesine iki roket atıldı.
Açıklamada, Yarun bölgesindeki operasyonel altyapının İsrail ordusuna ait bir tankla hedef alındığı ifade edildi.
Lübnan'daki Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise Hizbullah unsurlarının bugün Mitat Kışlası civarındaki İsrail askerlerinin mevzilerini "uygun silahlarla" vurduğu belirtildi.
İsrail ile çatışan Hizbullah 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.
Hizbullah sınırdaki çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada Hizbullah, Visam Halil Hamud ve Abbas Hasan Hezime adındaki mensuplarının "Kudüs için" hayatını kaybettiğini savundu.
İsrail ile 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 126’ya yükseldi.
Çatışmalarda ayrıca, 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 8 İsrail askeri hayatını kaybetti.
Hizbullah'tan iki yeni saldırı
Öte yandan Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kiryat Şimona yerleşim birimde yer alan Beyt Hillel askeri noktası ve Birket Rişe'deki askeri noktaya "uygun silahlarla" saldırdığını belirtti.
Hizbullah daha önce Mitat askeri noktasına saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 8 İsrail askeri öldü.