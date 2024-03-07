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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Gazze'nin güney bölgelerini karadan ve havadan bombaladı

İsrail ordusu, ramazan ayına günler kala Gazze Şeridi'nin güney bölgelerini havadan ve karadan bombaladı.

Enes Canlı  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
İsrail ordusu Gazze'nin güney bölgelerini karadan ve havadan bombaladı

KİSSUFİM

Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakerelerde Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşma sağlanamadı.

Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin derinleştiği ve 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ının açlıkla mücadele ettiği yönündeki uyarılara karşın İsrail ordusu Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus yakınında yer alan İsrail bölgelerindeki açık arazide çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri buldozerin Gazze'den ayrıldığı görüldü. Buna karşın bir tankın Gazze Şeridi'ne doğru ilerlemesi dikkati çekti.

İsrail'e ait askeri helikopterlerin Gazze Şeridi çevresinde uçtuğu, çok sayıda insansız hava aracının (İHA) da Gazze semalarında uçuş yaptığı gözlendi.

İsrail ordusunun havadan ve karadan bombardımanı sonucu Gazze Şeridi'ndeki bazı noktalardan siyah dumanlar yükseldi ve şiddetli patlama sesleri duyuldu.

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