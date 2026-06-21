İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistinli Esirler Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail güçleri, işgal altındaki Ramallah, El-Bire, Tulkerim ve El Halil kentlerinde baskınlar düzenledi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin evlere baskın düzenleyerek arama yaptığı ve Filistinlileri gözaltına aldığı belirtildi.

Ramallah'ın kuzeyindeki Dura el-Kara beldesinde 7 Filistinlinin gözaltına alındığı, El-Bire kentindeki El-Amari Mülteci Kampı'nda Teysir Ebu Şerbek'in, El-Tire Mahallesi'nde ise akademisyen Mazin er-Rantisi'nin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesinde iki kardeşin, Tulkerim'in kuzeyindeki Kafin beldesinde de iki kardeşin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

El Halil kentinin Beyt Ummar beldesinde ise İsrail güçlerinin Vafi İklil ve 15 yaşındaki oğlu Ömer'i gözaltına aldığı daha sonra babanın serbest bırakıldığı ve oğlunun gözaltında tutulduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.