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Dünya

İsrail ile Sudan arasındaki ilk resmi uçuşu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yaptı

Diplomatik ilişkilere sahip olmayan İsrail ile Sudan arasındaki ilk resmi direkt uçuşu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu taşıyan uçak yaptı.

Mustafa Deveci   | 25.08.2020
İsrail ile Sudan arasındaki ilk resmi uçuşu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yaptı

Quds

İsrail ile diğer Arap ülkeleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için çıktığı Orta Doğu turu kapsamında İsrail'deki temaslarını tamamlayan Pompeo, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanından Sudan'a hareket etti. 

Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'den Sudan'a yapılan ilk resmi direkt uçuşta olduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyarız." ifadesini kullandı.

Sudan ziyareti sırasında Pompeo'nun Başbakan Abdullah Hamduk ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüşmesi bekleniyor.

Pompeo'nun ziyaretinde Sudan ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunun gündeme geleceği ifade ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Sudan, Bahreyn ve Umman'ın da İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varabileceği dile getiriliyor.


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