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Dünya

İsrail güçleri Filistinli Bakanı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı

İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi bu sabah evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı.

Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof Arnaout,Ali Semerci   | 03.04.2020
İsrail güçleri Filistinli Bakanı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı

Kudüs

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan çok sayıda kolluk kuvvetinin, Hedmi’nin işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı Es-Savvane beldesindeki evine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskın sırasında evin dış ve iç kapılarının kırıldığı, evin içinde köpeklerle arama yapıldığı, evdeki 10 bin İsrail şekeline (yaklaşık 2 bin 750 dolar) el konulduğu kaydedildi.

Arama sırasında eve zarar verildiği aktarılan açıklamada, Bakan Hedmi'nin sorgulama merkezine götürüldüğü, gözaltına alınma nedeninin ise bilinmediği ifade edildi.

Bakan Hedmi, son 1 yılda dördüncü kez İsrail polisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıyor.

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