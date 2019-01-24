İranlı yetkiliden 'P5+1 ülkelerini yanılttık' açıklaması

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, ülkesinin 5+1 ülkeleriyle yaptığı nükleer anlaşmanın şartlarından biri olan Arak reaktörüne beton dökme konusunda muhataplarını nasıl "yanılttıklarını" anlattı.

İSTANBUL

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ülkesinin 5+1 ülkeleriyle yaptığı nükleer anlaşmanın şartlarından biri olan Arak reaktörüne beton dökme konusunda muhataplarını "yanılttıklarını" söyledi.

İran televizyonuna konuşan Salihi, Arak ağır su reaktörünün yakıt borularına beton dökmediklerini, söz konusu boruların benzerlerini önceden tedarik edip bu borulara beton döktüklerini ifade etti.

Salihi, "Biz Arak tesisindeki reaktör kabına beton dökmedik. Eğer dökseydik, reaktör kullanılamaz hale gelirdi. Yakıtın içerisinden geçtiği basınç boruları vardır. Sadece onlara beton döktük. O boruları da önceden tedarik etmiştik. Reaktörde kullanılan borular değil, benzerleriydi. Bunu o zaman söyleyemezdim." dedi.

Talimatı ülke lideri Ali Hamaney'den aldığını dile getiren Salihi şunları kaydetti:

"Bu durumu sadece ülkenin en üst makamındaki kişi (Ali Hamaney) biliyordu. Hamaney, 'Dikkat edin bunlar sözlerinde durmaz' şeklinde uyarıda bulundu. Biz de akıllıca bir iş yaptık. 2-3 santimetre çapında 3-4 metre boyunda başlığı olan (daha önce tedarik ettiğimiz) basınçlı yakıt borularına beton döktük. Eğer müzakerede muhataplarımız diğerlerine dökmediğimizi bilselerdi onlara da dökün derlerdi."

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, sosyal medyada yer alan reaktör kabına dökülen betonun ise photoshop olduğunu kaydetti.

İran ile P5+1 (ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya + Almanya) arasında Nisan 2015 tarihinde başlayan görüşmeler Temmuz 2015’te anlaşmayla sonuçlanmıştı. İran'ın karşısındaki ülkeler, ağır su reaktöründe harcanan nükleer yakıtın nükleer silah yapımında kullanılan plütonyum içermesi nedeniyle Arak'taki tesisin yok edilmesini istiyordu. Anlaşmayla İran, tesisin nükleer silah yapımında kullanabilecek düzeyde plütonyum üretilmeyecek şekilde yeniden tasarlanmasını kabul etmişti.

Muhabir: Mustafa Melih Ahıshalı