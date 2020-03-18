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Dünya

İran'daki 'Çarşamba Suri' kutlamalarında ölü sayısı 3'e yaralı sayısı 1101'e yükseldi

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, "Çarşamba Suri" kutlamalarında ölü sayısının 3'e, yaralı sayısının ise 1101'e yükseldiğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 18.03.2020
İran'daki 'Çarşamba Suri' kutlamalarında ölü sayısı 3'e yaralı sayısı 1101'e yükseldi

Istanbul

Mehr Haber Ajansına göre İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, "Çarşamba Suri" kutlamalarında şu ana kadar hayatını kaybedenler ve yaralılar hakkında açıklama yaptı.

Halidi, kutlamalar sırasında 3 kişinin öldüğünü 1101 kişinin yaralandığını, yaralılardan 166'sının uzuvlarını kaybetme tehlikesi taşıdığını, 416 yaralının ise görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Halidi, dün gece yaptığı açıklamada, kutlamalarda 2 kişinin öldüğünü, 330 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İran'da geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 4 kişi ölmüş ve 1962 kişi yaralanmıştı. Ülkede 2018 yılında da aynı kutlamalarda 4 kişi ölmüş, 4 bin 779 kişi yaralanmıştı.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekleri atılıyor ve maytaplar yakılıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlarken bu sene Şubat 29 gün olduğu için 20 Mart'ta başlıyor.

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