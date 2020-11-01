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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

İran'da yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yarından itibaren özel araçla 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 01.11.2020
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Güvenlik ve Sosyal Disiplin Komitesi Başkanı Hüseyin Zülfikari yasağa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Zülfikari, açıklamada, "Tahran ve Elborz eyaletlerinin de aralarında bulunduğu 25 eyalete özel araçlarla giriş-çıkışlar yasaklandı." ifadelerini kullandı.

Rezevi Horasanı, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Fars, Huzistan, Kürdistan, İsfahan, Kum, Merkez, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Hürmüzgan, Yezd, Loristan, İylam, Çaharmahal-Bahtiyari, Hemedan, Zencan, Kirman ve Simnan'da uygulanacak yasağın yarın yerel saatle 12.00'de başlayıp, cuma günü 24.00'te sona ereceği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında 25 eyalet merkezinde zorunlu olmayan iş yerlerinin 4 Kasım'dan 13 Kasım'a kadar 10 günlük süreyle kapatılacağını duyurmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüsten 434 kişi hayatını kaybederken, bugün itibarıyla toplam can kaybı 35 bin 298'e, vaka sayısı da 620 bin 491'e ulaştı.


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