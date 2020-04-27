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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bin 806 oldu

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96 artarak, 5 bin 806'ya yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 27.04.2020
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bin 806 oldu

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

 İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96 artarak, 5 bin 806'ya yükseldi.

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