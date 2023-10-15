İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ramşir İlçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Muşrage kasabası olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.45'te kaydedildi.
Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.