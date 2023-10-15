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Dünya

İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ramşir İlçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

İstanbul

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Muşrage kasabası olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.45'te kaydedildi.

Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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