Dolar
19.56
Euro
21.37
Altın
2,023.42
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,640.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de Anadolu Ajansı muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Esenyurt sandık ve okul sorumlularıyla bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de ‘’Sivaslılar Buluşması’’ programında konuşuyor.
logo
Dünya

İran ile Irak, ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda anlaştı

İran ile Irak arasında ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Ahmet Dursun  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
İran ile Irak, ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda anlaştı

Ankara

Bağdat'ı ziyaret eden İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, konuya dair İran devlet televizyonuna konuştu.

İranlı Bakan, iki ülke arasında enerji işbirliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

Ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Ovci, "Gaz ve petrol boru hatlarının inşası ve Irak petrol rafinerilerinin yeniden inşası ve modernizasyonu da iki taraf arasında varılan anlaşmaların bir başka parçası." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye nüfusunun yüzde 67,9'u yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşıyor
Bolu'da 9 okul güneş enerjisi sistemiyle elektrik üretiyor
Trakya Üniversitesinde ampute depremzedeye protez bacaklar yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

İran ile Irak, ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda anlaştı

İran ile Irak, ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda anlaştı

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesiyle ilgili 4'lü komite en kısa sürede bir araya gelecek

Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için yol haritası hazırlanacak

Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı başladı

Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı başladı
İranlı kadınlar YEE'nin açtığı atölyede Türk yemeklerini öğreniyor

İranlı kadınlar YEE'nin açtığı atölyede Türk yemeklerini öğreniyor
İran Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinin hacklendiğini doğruladı

İran Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinin hacklendiğini doğruladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet